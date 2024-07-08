ابتكار جهاز يكشف جودة الأطعمة.. «يعمل عن طريق الرائحة»

ابتكر مجموعة من العلماء في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا (سكولتيخ) بروسيا جهازا يعمل مبدأ الشم لدى الإنسان وبإمكانه تحديد صفات الطعام من حيث النضج والصلاحية والجودة والنضارة ودرجة التلف.

ويعتمد الجهاز في آلية عمله على الذكاء الاصطناعي، ويتكون من مجموعة من أجهزة استشعار خاصة والتي تعمل بمبدأ حاسة الشم لدى البشر، وتعالج هذه الأجهزة البيانات الناتجة من خلال خوارزميات الشبكة العصبية التي يمكنها تمييز مجموعة من الروائح التي تم تدريب الجهاز عليها من خلال الذكاء الاصطناعي وقام بدراستها وتحليلها جيدا حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».

تدريب الجهاز على العمل مثل الأنف

أوضح فيودر فيودوروف كبير الباحثين في مركز سكولتيخ للضوئيات والمواد الكمومية أن الأنف لدى البشر هي أنظمة حسية تعالج الإشارات الواردة إليها، والروائح المختلفة تعطي إشارات مختلفة ومتغيرة وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي يمكن تدريب هذه الأجهزة على تحديد الاختلافات بدقة والتمييز بين هذه الإشارات.

اختبار الجهاز على الأطعمة المختلفة

اختبر العلماء الجهاز على أطعمة مختلفة كالموز واللحوم، وقاموا بتحديد نوع الروائح الصادرة من كل نوع وتسجيلها للاعتماد عليها في تدريب البرامج التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وموجودة داخل الجهاز.

وحدد الباحثون من خلال التحليل الإحصائي النقاط المتغيرة في الروائح المنبعثة من الأطعمة والتي لا يمكن تغييرها للاعتماد عليها في التنبؤ بفساد الأطعمة.