الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة العظمي اليوم على محافظات الصعيد وجنوب البلاد، وذلك بعد أن شهدت الحرارة انخفاضا طفيفا أمس الأحد، لأول مرة منذ بداية الصيف.

استقرار درجات الحرارة على الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أن تأثير امتداد الكتل الهوائية القادمة من شمال البلاد على محافظات الصعيد وجنوب البلاد، عملت على استقرار درجات الحرارة بعد انخفاضها بين 2 لـ3 درجات لأول مرة منذ بداية الصيف.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الانخفاض كان مؤقتا، وأنه بداية من غد الثلاثاء، ستعود قيم الحرارة العظمي في الارتفاع مرة أخرى، بشكل تدريجي بين درجة ودرجتين لتصل ذروتها في طقس نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة اليوم على محافظات الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 المحسوسة 38.

بني سويف: العظمى 37 المحسوسة 38.

المنيا: العظمى 37 المحسوسة 38.

أسيوط: العظمى 38 المحسوسة 39.

سوهاج: العظمى 38 المحسوسة 39.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: الحرارة العظمى 41 المحسوسة 42.

الأقصر: العظمى 41 المحسوسة 42.

أسوان: العظمى 41 المحسوسة 42.

الوادي الجديد: العظمى 39 المحسوسة 40.

أبو سمبل: العظمى 42 المحسوسة 43.

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 39 المحسوسة 41.

الغردقة: العظمى 39 المحسوسة 41.

سفاجا: العظمى 39 المحسوسة 41.

مرسى علم: العظمى 39 المحسوسة 41.

شلاتين: العظمى 37 المحسوسة 39.