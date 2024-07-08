جنرال إسرائيلي متقاعد: جيشنا غير قادر على مواجهة حماس.. واستمرار القتال هزيمة لنا

نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الجنرال المتقاعد إسحاق بريك، تصريحات ينتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويرى أن إسرائيل غير قادرة حتى الآن على هزيمة الفصائل الفلسطينية أو حزب الله اللبناني في حرب مستمرة منذ 9 أشهر.

وقال الجنرال المتقاعد بريك، إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء صفقة مع حماس مرة أخرى، فسيكون الأمر كـ«قنبلة ذرية أسقطت علينا، وحينها سيتم فقد المختطفين إلى الأبد وسنكون على شفا حرب إقليمية».

جنرال إسرائيلي: استمرار القتال لن يسهم في تحقيق النصر

وأشار الجنرال، إلى أن استمرار القتال لن يسهم إطلاقا في تحقيق النصر، بل ستكون هزيمة إسرائيل أكثر إيلاما، مضيفا: «إذا لم يكن الجيش الإسرائيلي قادرا على هزيمة حماس فمن المؤكد أنه لن يستطيع هزيمة حزب الله».

وتستمر الحرب لأكثر من 276 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 38 ألفًا شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.