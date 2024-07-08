7 سنوات على استشهاد البطل أحمد منسي.. كيف أصبحت ملامح أبناءه؟ (صور)

«قالوا إيه علينا دول وقالوا إيه.. منسي بقى اسمه الأسطورة وشبراوي وحسنين عرسان» كلمات يرددها أبناء الشعب المصري صغارا وكبارًا بكل فخر، يستذكرون بها العقيد أحمد منسي القائد الأسطوري الذي رسم بدمائه ملحمة من أعظم قصص البطولة والفداء في تاريخ مصر.

مع مرور 7 سنوات على استشهاد العقيد أحمد منسي نرى أبناءه الثلاثة «حمزة وعاليا وعلي» يكبرون حاملين في داخلهم شعلة حب الوطن والشجاعة التي ورثوها عن والدهم؛ الذي تظل تضحياته عالقة في أذهان الجميع، فقد سجل قصة من أعظم المعارك التي خاضتها القوات المسلحة المصرية في سيناء، وضرب المثل مع رجاله في التضحية والبطولة والفداء عبر التمسك بالأرض، وعدم ترك نقطة الارتكاز الأمني القائمين عليها وذلك بعد الهجوم عليهم بالأسلحة الثقيلة.

أبناء الشهيد البطل أحمد منسي

وفي ذكرى استشهاد البطل منسي، اُلتقطت صورة لأبناء الشهيد البطل برفقة والدتهم السيدة منار سليم، تعكس ملامحهم مزيجًا من الفخر والحزن على فقدان والدهم، وهي الصورة التي نجحت في الانفراد بها الزميلة مها سالم الصحفية بجريدة «الأهرام».

تُظهر الصورة زوجة البطل منسي وهي تتوسط أبناءها وفي أعينهم نظرة القوة والإصرار على المضي قدمًا، نظرة تعكس فخرًا واعتزازًا، نظرة تدل على أنهم يحملون في داخلهم إرثًا من الشجاعة والوطنية.

كشفت السيدة منار أرملة الشهيد البطل أحمد منسي خلال حديثها مع صحفية الأهرام أنَّ «الأولاد كبروا وأصبح وعيهم أكبر بفقد والدهم، صعب عليا أشوف حمزة كاتب الذكرى السابعة وأنت بعيد عننا، وحتى عاليا الطفلة الوسطى التي كان عمرها لا يتجاوز 3 سنوات عند استشهاد البطل كتبت وحشتنا يا بابا».

أكّدت السيدة منار أنَّ زوجها الشهيد البطل كان يردد دائمًا: «أنا عمري في حياتي ما خفت من الموت، أنا منتظره وسايبكم لربنا»، مشيرة إلى أنَّه كان بداخله شعورًا كبيرًا بأنَّه سيموت شهيدًا، مضيفة أنَّ الدولة دائمًا تقف إلى جانبهم وتدعمهم لكن يبقى فقدان الأب شعورًا صعبًا.

تعود واقعة استشهاد العقيد البطل أحمد المنسي إلى عام 7 يوليو عام 2017؛ حيث استيقظت منطقة «مربع البرث» المنطقة التي اتخذها منسي ورجاله نقطة ارتكاز أمني لهم، على هجوم مئات من العناصر الإرهابية مزودين بالأسلحة، وقد قطعوا الإمدادات عنهم، وقطعوا طريق توجههم من المناطق الصحراوية جنوب مدينة رفح إلى رفح والشيخ زويد من المناطق الجبلية والصحراوية المتواجدة جنوب رفح، وعلى الرغم من شدة الهجوم إلا أنَّ المنسي ورجاله استطاعوا الصمود لعدة ساعات متمسكين بمواقعهم رافضين تركها للإرهاب، بعدما قاتلوا بشجاعة فائقة، إلا أنَّه استشهد مع عدد من أفراد كتيبته، ليبقى البطل حياً في ذاكرة الأجيال، ويبقى أبناؤه رمزًا للصبر والشجاعة والفخر حاملين إرثه العظيم في رحلة حياتهم.