لطلاب الشهادة الإعدادية.. اعرف شروط التقديم بمدرسة المتفوقين في عين شمس

أعلنت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم للامتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك بعد فتح باب التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

شروط التقديم بمدرسة المتفوقين عين شمس

وأكدت الوزارة أنه لا بد من توافر شروط فيمن يتقدم للامتحان بمدارس المتفوقين عين شمس، وهي:

- ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023/ 2024.

- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع 252 درجة فأكثر بنسبة 90 بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة للطلاب الذين تم قبولهم بالمدرسة بعد إعلان نتائجهم.

- أن يكون الطالب خاليا من أي أمرض مزمنة او معدية أو نفسية او أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

وأضافت الوزارة أنه يجرى سداد مقابل أداء الخدمة رسوم دفع مدارس المتفوقين وقيمتها 100 جنيه، من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات E-finance بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم، وتقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.