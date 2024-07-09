4 مستندات مطلوبة للتقديم لمدرسة المتفوقين في عين شمس.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات التقديم لامتحانات مدرسة المتفوقين الثانوية للبنين في عين شمس، مضيفة أنَّ باب التقديم الإلكتروني متاح من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024.

رابط التقديم لمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس

ولفتت وزارة التعليم عبر الموقع الرسمي لها إلى أنَّ إجراءات التقديم والمتاحة من خلال هذا الرابط تتمثل فيما يلي:

- التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، إذ يدخل الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023 - 2024 من جميع مدارس محافظات الجمهورية والمستوفون لشروط التقدم، على الموقع الرابط المخصص للتسجيل إلكترونيا لملء استمارة التقدم الكترونيا ويُتاح للطالب تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا.

- بالنسبة للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022 -2023 وحاصل على شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم، والطلاب المصريين العائدين والذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج سواء بالمدارس المصرية بالخارج أو الكترونيا أو الطلاب الحاصلين على درجات الحافز الرياضي، يتمّ تقديم أوراقهم يدويًا الى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني.

المستندات المطلوبة للتقديم

ولفتت وزارة التعليم إلى أنَّه على الطالب إنهاء التسجيل الإلكتروني وحفظ بياناته وطباعة استمارة التقدم، مع توقيع ولي الأمر عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

- صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بيان نجاح معتمد.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- 2 صورة شخصية حديثة للطالب معتمدة توضع على استمارة التقدم.

- إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.