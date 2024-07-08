ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب بالبرتقال؟.. منجم غني بالفوائد

عصير البرتقال من أكثر المشروبات حيوية وصحة حول العالم، لما له من خصائص عديدة تعود على الجسم بالمنافع من حيث التغذية وتعزيز المناعة، كذلك القصب، وهو من أشهى العصائر التي يعشقها المصريين بصفة خاصة، والذي يتمتع أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية، إضافةً إلى طعمه اللذيذ، لذا نستعرض إجابة سؤال: ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب بالبرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب بالبرتقال؟

وفقًا لما ذكره الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن كلًا من عصير القصب والبرتقال يتمتع بعدة فوائد، بجانب مذاقهما اللذيذ الذي يعشقه المصريين، ومن الفوائد الصحية لهما، عملهما على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتنيظم ضربات القلب، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية المناعة، وأيضًا تقوية أداء المخ والعقل، مشيرا إلى قدرة عصير القصب بالبرتقال على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة وإنعاشه، وتحسين الذاكرة.

منجم فوائد للجسم

يعمل عصير القصب بالبرتقال، على إمداد الجسم بفيتامين سي، الذي يساعد مناعة الجسم على مواجهة أعراض البرد والإنفلونزا، التي تصيب العديد من الأشخاص، خاصةً مع التغير المناخي، كما يقي الجسم من الانسداد والتصلب، وينشط هرمون الدوبامين في الجسم، وفقًا لخبير التغذية، الذي أوضح أن تعدد فوائد هذا المشروب تعود لتعدد فوائد القصب البرتقال، إذ أن هذا المشروب يجمع بين اثنين من أكثر العصائر فائدةّ لجسم وصحته وتعزيز مناعته.

طريقة تحضير عصير القصب بالبرتقال

نقوم بوضع كوبين من عصير القصب وكوب من عصير البرتقال، ثم نضعهما في الخلاط، دون الحاجة إلى استخدام السكر، وبعد الخلط، نصبهم في الأكواب، ثم يُقدم المشروب.