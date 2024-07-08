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«القاهرة الإخبارية»: وصول شهيدين مجهولي الهوية إلى مجمع ناصر الطبي

كتب:

هانى حسن
01:34 م | الإثنين 08 يوليو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بوصول شهيدين مجهولي الهوية إلى مجمع ناصر الطبي إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرقي رفح الفلسطينية، وأنّ هناك قصفا عنيفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية يستهدف الأبراج السكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

وأوضح مراسل القناة، أنّ طواقم الدفاع المدني في غزة غير قادرة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المستم، ووجود غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف المنطقة الغربية في مدينة غزة التي ادعى الاحتلال أنّها آمنة. 

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