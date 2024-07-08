عضو «اقتصادية النواب»: الحكومة مسؤولة عن بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات

قالت غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الحكومة الجديدة تقع عليها مسؤولية كبيرة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، خاصة بعد مرحلة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها الدولة المصرية وتوقف ارتفاعات سعر الصرف بشكل غير مبرر.

الاستثمارات المحلية

وأوضحت «غادة علي» في تصريح لـ «الوطن» أنَّ الدولة المصرية تستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.

وأشارت إلى أن القانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بـ«إلغاء الامتيازات التي تحصل عليها شركات الدولة العاملة في النشاط الاقتصادي بغرض تحقيق الحياد التنافسي، يعتبر ركيزة أساسية في تطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة للتخارج وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة، ويجب الترويج له للمستثمر الأجنبي.

الحكومة الجديدة

وأكّدت نائبة التنسيقية أنَّ الحكومة قدمت برنامجها الاقتصادي أمام البرلمان وسيناقش المجلس الموافقة عليه، موضحة أنَّ البرلمان له دور رقابي مهم للتأكّد من تنفيذ خطة الحكومة وفقًا لما هو متفق عليه.