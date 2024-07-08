اتحاد الجمعيات الأهلية يناقش خطط المشاركة في مشروعات التنمية بالدولة

اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، لمناقشة الخطط والبرامج الخاصة باللجان النوعية، والتي تهدف إلى المشاركة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات مصر، من خلال خدمات ومشروعات تنموية تساهم في تقليل نسبة البطالة والفقر.

خلال الاجتماع قدم الحاضرون التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحكومته، آملين في تفعيل التنسيق والتعاون مع الاتحاد.

تجديد التأييد للرئيس السيسي

كما جدد الحضور تأييدهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم مسيرة التنمية والحفاظ على الأمن القومي المصري.