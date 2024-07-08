3 ظواهر مناخية تشهدها البلاد لمدة 30 يوما.. أهمها زيادة الإشعاع الشمسي

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تعرض البلاد إلى 3 ظواهر مناخية خلال شهر أبيب باعتباره الشهر الـ11 من السنة القبطية الزراعية، إذ يبدأ اليوم 8 يوليو، وينتهي في السابع من أغسطس المقبل.

قال المركز في بيان له، إن أولى تلك الظواهر تتمثل الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع، مع ارتفاع درجة حرارة الليل، ومصاحبة ذلك بالحرارة العالية وزيادة أكبر في الطاقة الحرارية «الإشعاع الشمسي»، وزيادة الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.

المظاهر الزراعية المتوقعة

أما أهم المظاهر الزراعية المتوقعة فتتمثل في زيادة درجات حرارة الليل أو معدلات تنفس الظلام ما يزيد من معدل هدم المادة الجافة التي يصنعها النبات، وزيادة إفراز هرمون الإيثلين، وبالتالي ضعف معدلات التحجيم في الثمار والحبوب أو الاتجاه أكثر للنضج المٌبكر وتزايد خطورة الحشرات حرشفيات الأجنحة «ديدان الأوراق والثمار»، وخاصة دودة الحشد، حيث تبدأ أجيال الصيف في التشكل، وهي الأجيال الأشرس والأسرع في الظهور والتطور خاصة على زراعات الذرة المتأخرة في مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد.

أشار لضرورة زيادة حاجة النبات للمياه لأكثر من 30% عن متوسط الاستهلاك الصيفي، مع مراعاة المحاصيل حديثة الزراعة، أو الشتل في الخضر، وبعض أشجار الفاكهة، وزيادة لسعات الشمس على ثمار المحاصيل خاصة الرمان والطماطم.

زيادة ضربات الشمس عند التعرض لأشعة الشمس

لفت محمد فهيم، مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبير بوزارة الزراعة، إلى أن الشهر الحالي من أبيب سوف يشهد زيادة ضربات الشمس عند التعرض للأشعة بصورة مباشرة ولفترة طويلة أثناء الظهيرة، ومع توالي ارتفاع الحرارة سوف يزداد النمو الخضري بسبب زيادة معدلات التنفيل في الخضر الثمرية وفشل الأخصاب في المحاصيل الحقلية، كما يجعل النباتات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المحبة للحرارة والرطوبة العالية.

وتوقع فهيم، هبوب رياح ساخنة ما يتسبب في بعض الضرر لمحصول القطن وسقوط بعض اللوز، والوسواس، وإصابة الأرز المتأخر ببعض الضرر.