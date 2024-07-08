رئيس «الوفد» يكلف «قانونية الحزب» بالتحقيق في واقعة الفيديو المسرب

أصدر عبدالسند يمامة رئيس الوفد بيانًا حول الفيديو المسرب الذي تداوله رواد التواصل الاجتماعي لقيادات من الحزب داخل قاعة الهيئة العليا، ويتضمن مناقشة بينهم بشأن التجارة في الآثار.

وأكّد «يمامة» في بيانه أنَّ أبناء حزب الوفد جميعًا هم أفضل من أنجبت مصر، رافضًا التطاول على الحزب العريق في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المغرضة خاصة أمام واقعة الاشتباه في جريمة كانت تتمّ أو لم تتمّ داخل أروقة الحزب.

وكلف رئيس حزب الوفد لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشئون القانونية بكامل أعضائها بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو.