لماذا لا ترتب أسئلة الامتحانات أبجديا؟.. إليك السبب

«أبجد هوز» ليست مجرد أغنية للفنان نجيب الريحاني، وإنما هي نمط تقليدي يلاحظه الطلاب في ترتيب أسئلة الاختبارات، وأيضًا عند ملء الاستمارات والاستبيانات، والنماذج الرسمية والإدارية، إذ يُستخدم هذا النمط بدلاً من الترتيب الأبجدي المتعارف عليه «أ، ب، ت»، فما السبب؟

لماذا ترتب الأسئلة بغير الترتيب الأبجدي؟

ودائمًا ما تعتمد الجامعات والمدارس على ترتيب غير منتظم للأسئلة في الاختبارات، وذلك لأسباب متعددة؛ مثل تنوع المستويات التي تعتمد على توزيع الأسئلة بحيث يكون هناك تدرج في الصعوبة، وبالتالي لم يتم ترتيبها بشكل تقليدي (أ، ب، ت، ث) لتحقيق المستوى المطلوب من التقييم.

وإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يقلل تغيير ترتيب الأسئلة عن النمط المعتاد من التوتر لدى الطلاب، إذ لا يكون الطالب متوقعًا دائمًا أن السؤال القادم سيكون أصعب، وهو ما يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط النفسي أثناء الاختبار.

الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية وعميد كلية آداب جامعة بني سويف السابق، يقول في حديثه لـ«الوطن» إن مصطلح «أبجد هوز» اختصارًا للحروف الأبجدية وأصلها «أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت»، وتلك الكلمات بها نظام الأبجدية المتعارف عليه قبل النظام الألف بائي فكان الترتيب على هذا النحو، مضيفًا أن هذا الترتيب ترقيمي متعارف في أسئلة الامتحانات أو الاستبيانات.

معيار متعارف عليه دوليًا

ومن الجدير بالذكر أن المعايير العالمية في كثير من الأنظمة التعليمية، تستخدم الأحرف اللاتينية (A, B, C, D) أو ما تقابلها في اللغة العربية مثل أ، ب، ج، د للترتيب في الاختبارات، إذ أصبح معيارًا متعارفًا عليه دوليًا.

ويساعد هذا النوع من الترتيب على الفهم بالنسبة للطلاب، خاصة إذا كانوا يتعاملون مع موارد تعليمية أخرى تستخدم نفس الترتيب، إلى جانب التوافق مع البرمجيات، فالكثير من برامج تصحيح الامتحانات الإلكترونية، أو البرمجيات التعليمية مصممة للتعامل مع الترتيب (أ، ب، ج، د) مما يسهل عملية التصحيح والتقييم.

ويعتبر الترتيب غير المنتظم للأسئلة أداة فعالة لتقييم الفهم الحقيقي للطلاب، فعندما يُطرح على الطلاب أسئلة في ترتيب غير متوقع، يجري تحدي قدرتهم على تطبيق المعرفة بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في تقييم مدى استيعابهم للمادة بدلاً من مجرد حفظه.

ويساعد هذا النوع من الترتيب في الحد من التأثيرات السلبية على طول مدة الاختبار، ويتيح إمكانية تحفيز الطلاب على تطوير مهاراتهم في التفكير الاستراتيجي وحل المشكلات، ويجبرهم على التفكير بسرعة ومرونة في الرد على أسئلة مختلفة، مما ينعكس إيجابيًا على تطوير قدراتهم العقلية والاستعداد لمختلف التحديات الأكاديمية والمهنية.