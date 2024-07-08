أسعار 30 سلعة غذائية في الأسواق اليوم.. اعرف التفاصيل

تواصل أسعار السلع الأساسية، الانخفاض في الأسواق، بالتزامن مع بدء الحكومة الجديدة عملها، بعد أداء حلف اليمين الدستورية الأربعاء الماضي 3 يوليو 2024، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري أمام الدولار ووسط توقعات بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

انخفاض في أسعار 30 سلعة

ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، انخفاض أسعار 30 سلعة في الأسواق ومحلات التجزئة المصرية، وفقًا لأحدث أسعار السلع المعلنة على بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

- تراجع سعر الأرز السائب بنحو 1.34%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 27.97 جنيه.

- تراجع سعر السمسم الأبيض بنحو 2.81%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 157.73 جنيه.

- تراجع سعر الدقيق المعبأ بنحو 1.39%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 24.92 جنيه.

- تراجع سعر المكرونة المعبأة بنحو 37.68%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 19.14 جنيه.

- تراجع سعر العدس المعبأ بنحو 5.96%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 61.71 جنيه.

- تراجع سعر البيض كرتونة بنحو 0.38%، ليسجل متوسط سعر الكرتونة 155.2 جنيه.

- تراجع سعر البيض البلدي بنحو 2.76%، ليسجل متوسط سعر الكرتونة 158.24 جنيه.

- تراجع سعر شاي العروسة بنحو0.65%، ما قميته 10.68 جنيه للعبوة 40 جرام.

- تراجع سعر شاي ليبتون بنحو 0.32%، ما قميته 12.52 جنيه للعبوة 40 جرام.

- تراجع سعر الذرة البيضاء بنحو0.32%، ما قميته 14542.86 جنيه للطن.

- تراجع سعر القطن المحلي تجنيد بنحو 12.18%، مسجلا ما قميته 3820 جنيه للقنطار.

- تراجع سعر الملوخية اليوم بنحو 1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 12.89 جنيه.

- تراجع سعر الليمون الأضاليا اليوم بنحو 3.8%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 16.94 جنيه.

- تراجع سعر اللفت اليوم بنحو 3.92%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 6.61 جنيه.

- تراجع سعر الكوسة اليوم بنحو 0.59%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 16.72 جنيه.

- تراجع سعر الكسبرة اليوم بنحو 1.69%، ليسجل متوسط سعر الـ100 رابطة 219.1 جنيه.

- تراجع سعر الكرنب اليوم بنحو 7.63%، ليسجل متوسط سعر الواحدة 22.88 جنيه.

- تراجع سعر الكرفس اليوم بنحو 3.23%، ليسجل متوسط سعر الـ100 رابطة 280.62 جنيه.

- تراجع سعر القرنبيط اليوم بنحو 0.51%، ليسجل متوسط سعر الواحدة 21.41 جنيه.

- تراجع سعر الفلفل الرومي اليوم بنحو 0.94%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 17.86 جنيه.

- تراجع سعر الجزر الأصفر اليوم بنحو 5.18%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 12.46 جنيه.

- تراجع سعر البنجر اليوم بنحو 8.97%، ليسجل متوسط سعر الواحدة 3.55 جنيه.

- تراجع سعرالجرجير اليوم بنحو 1.03%، ليسجل متوسط سعر الـ100 رابطة 216.1 جنيه.

- تراجع سعر البصل الأخضر اليوم بنحو 1.18%، ليسجل متوسط سعر الـ100 رابطة نحو 307.28 جنيه.

- تراجع سعر الباذنجان الرومي اليوم بنحو 1.56%، ليسجل متوسط الكيلو 13.21 جنيه.

- تراجع سعر الدواجن البيضاء اليوم بنحو 0.09%، ليسجل متوسط الكيلو 105.29 جنيه.

- تراجع سعر التفاح المحلي اليوم بنحو 1.69%، ليسجل متوسط الكيلو 37.14 جنيه.

- تراجع سعر الخوخ اليوم بنحو 2.15%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 33.17 جنيه.

- تراجع سعر البرقوق اليوم بنحو 2.67%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 42.94 جنيه.

- تراجع سعر المانجو البلدي اليوم بنحو 0.62%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 38.72 جنيه.