خطوات سحب الأموال من ماكينات الصرف الآلي عن طريق إنستاباي

بدأ منذ فترة تفعيل خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM من خلال تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، إذ أنه ظهر في ماكينات عدد من البنوك المصرية.

وهذه الخدمة تجعل العميل لا يحتاج لوضع البطاقة البنكية من أجل سحب الأموال؛ إذ أنه يمكن فعل ذلك عن طريق تطبيق إنستاباي، ونرصد في السطور التالية خطوات السحب وفقا للموقع الرسمي لإنستاباي.

خطوات السحب النقدي من الـATM عن طريق إنستاباي

- اختيار من ماكينات الصراف الآلي خدمات دون بطاقة.

- بعد ذلك يجرى اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية.

- اختيار إنستاباي أي شبكة المدفوعات اللحظية.

- كتابة رقم الهاتف المسجل في التطبيق.

- إنشاء رقم سري OTP.

- العمل على إدخار رقم سري IPN PIN من أجل إنشار رقم سري متغير الـOTP.

- ثم كتابة الرقم السري المتغير، وإدخال المبلغ النقدي الذي ترغب في سحبه.

الحد الأقصى للتحويل النقدي

وعن الحد الأقصى للمعاملة الواحدة عند التحويل النقدي من خلال تطبيق إنستاباي، يكون 70 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري يكون 400 ألف جنيه.