بعد الحديث عن تصنيع سيارة مصرية.. انخفاض في أسعار الزيرو والمستعملة

تسعى الدولة المصرية إلى توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب ويسرع الخطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

تصنيع سيارة مصرية 100%

ومع جهود الدولة المبذولة من أجل الوصول إلى تصنيع سيارة مصرية بدلاً من التجميع فقط، تشهد أسعار السيارات في السوق المصرية انخفاضا ملحوظا في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار السيارات الزيرو والمستعمل في السوق المصرية، بعد أن تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس، وفقاً لوكلاء شركات السيارات في مصر، جاء الانخفاض في الأسعار كالتالي:

أسعار سيارات سوزوكي فرونكس موديل 2024:

- سيارة فرونكس فئة GL1 Tone بسعر مليون و350 ألف جنيه.

-سيارة فرونكس فئة GL 2 Tone بسعر مليون و400 ألف جنيه.

- سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 فئة GLX 1 Tone بسعر مليون و450 ألف جنيه.

- سيارة سوزوكي فرونكس 2024 فئة GLX 2 Tone بسعر مليون و500 ألف جنيه.

سيارات نيسان صني موديل 2024

نيسان صني موديل 2024، الفئة الأولى، تبدأ من 695 و400 ألف جنيه

نيسان صني موديل 2024، الفئة الثانية، تبدأ من 726 و500 ألف جنيه.

نيسان صني 2024 الفئة الثالثة، بسعر 747 ألف جنيه.

نيسان صني 2024، الفئة الرابعة بسعر 761 ألف جنيه.

وأشار خبراء بسوق السيارات، إلى أن أسعار السيارات المستعملة شهدت انخفاضات بنحو 14% خلال الأيام الماضية.

تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، في اجتماع اليوم، إلى أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفاً أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلي، وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أنَّ مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع.