من هي أحزاب «الجبهة الشعبية الجديدة» التي حازت على ثقة الفرنسيين؟

حققت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت مساء أمس، مفاجآت كبيرة، فقد تصدر تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» الانتخابات، محرزًا 178 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا في البرلمان، وحلّ تيار الوسط، الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، في المرتبة الثانية بـ 156 مقعدًا، بينما حلّ اليمين المتطرف في المرتبة الثالثة بـ 146 مقعدًا، مخيبًا آماله بعد تصدّره نتائج الانتخابات في الجولة الأولى.

تصدر الجبهة الشعبية الجديدة نتائج الانتخابات

وبعد تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، نتائج الانتخابات كان لابد من إلقاء نظرة عن الأحزاب التابعة له، والتي تشمل كلا من حزب الخضر، وفرنسا الأبية، والحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي الفرنسي.

وبعد تصدر تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» وتحقيقه فوزًا مفاجئًا في الانتخابات التشريعية، من المهم أن نتعرف على الأحزاب التابعة له وهم:-

1 - حزب الخضر.

2 - فرنسا الأبية.

3 - الحزب الاشتراكي.

4 - الحزب الشيوعي الفرنسي.

حزب الخضر

حزب الخضر والذي ظهر بزعامة مارين تونديلير كأحد الأحزاب التابع لتحالف اليسار في الانتخابات.

تونديلير، البالغة من العمر 37 عامًا، من سكان مدينة هينين بومونت في شمال فرنسا، وبالرغم من شهرة المنطقة بكونها معقلًا لـ«التجمع الوطني»، إلا أنّها تُعرف بمواقفها السياسية المعارضة لـ«اليمين المتطرف»، بحسب ما ذكرت شبكة «يورونيوز».

فرنسا الأبية

يترأس حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي، جان لوك ميلانشون، البالغ من العمر 72 عاماً، وقد أسسه في عام 2016 قبل ترشحه للرئاسة للمرة الثانية في انتخابات 2017.

يتمتع ميلاشون بمسيرة فاعلة في السياسة الفرنسية، حيث أصبح عضوا في مجلس النواب في الـ35 من عمره، وسبق ورشح نفسه للرئاسة الفرنسية 3 مرات في 2012 و2017، قبل أن يحتل المركز الـ3 في انتخابات 2022، التي فاز بها الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقا لشبكة «الحرة» الأمريكية.

الحزب الاشتراكي

أوليفييه فور، سياسي فرنسي بارز و زعيم الحزب الاشتراكي، حقق انتصارًا سياسيًا كبيرًا بفضل فوز «الجبهة الشعبية» في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ويُذكر أن «فور» كان مستشارًا لوزيرة العمل ماريتن أوبري في عام 1997، كما شغل منصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي خلال فترة رئاسة فرانسوا هولاند من 1997 إلى 2008، ويعدّ فوز الجبهة الشعبية نتيجة غير متوقعة وقد أثار صدمة في الساحة السياسية الفرنسية، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

الحزب الشيوعي

ويعد فابيان روسيل صحفي فرنسي، وبدأ نشاطه الحزبي في الحزب الشيوعي الفرنسي في وقت مبكر، وترأس الحزب منذ عام 2018.