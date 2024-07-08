«Auto Shop» وداعاً للطوابير.. عربة تسوق ذكية لتوفير الوقت والجهد

على مدار عام دراسي، عكفت 5 طالبات بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ على تصميم عربة سوبر ماركت بنظام الذكاء الاصطناعي وتطبيقي Flutter والويب، لحل مشكلات التسوق والازدحام في السوبر ماركت، تحت عنوان «Auto Shop».

عربة تسوق ذكية لتوفير الوقت والجهد

تحكي سمية كامل علي، إحدى طالبات المشروع عن الفكرة، قائلة: «طريقة سهلة للتسوق، سعياً لإرضاء العملاء، لأنه يسمح بالتسوق التلقائي، والدفع عن طريق الهاتف، بحيث يمنع الازدحام في السوبر ماركت أثناء الدفع، ويُقلل مخاطر انتشار الفيروسات».

تعمل عربة السوبر ماركت الذكية على تخفيف عدد الموظفين في السوبر ماركت، حسب «سمية»: «العربة تعمل على تقليل عدد الموظفين في السوبر الماركت (الكاشير)، مما يوفر على إدارة الماركت تكلفة الرواتب السنوية، كما أنّه يُسهل على المدير متابعة الماركت والمنتجات بطريقة أسهل من الطرق التقليدية القديمة، ويستطيع إضافة وتعديل وحذف المنتجات بسهولة، وأيضاً متابعة الفواتير اليومية، ويسهّل أيضاً خدمة العملاء في استرجاع منتجاتهم».

انقسام المشروع إلى 3 أجزاء أساسية

ينقسم المشروع إلى 3 أجزاء أساسية، وفقاً لما ذكرته حبيبة عبدالمعطي، إحدى طالبات المشروع، الجزء الأول عبارة عن كاميرا مدرّبة بالذكاء الاصطناعي، عندما يضيف المستخدم منتجات إلى العربة، فإنها تظهر في Mobil app خاص بالمشروع، والثاني mobile application، ليستطيع المستخدم عندما يبدأ التسوق أنّ يرى المنتجات التي وضعها فى عربته، وتفاصيل كل منتج وسعره وكميته، وعند انتهائه من التسوق يستطيع الدفع عن طريق الأبلكيشن.

أما الجزء الثالث web application for manger فيُمكّن المدير من متابعة تفاصيل المنتجات وكميتها وتلك التي جرى بيعها على مدار اليوم، وكمية المنتجات المتوافرة في الماركت والتعديل على المنتجات وإضافة جديدة وحذف القديمة، وفي حالة رغبة المستخدِم في استرجاع أي منتج، تستطيع خدمة العملاء التعديل على الفواتير السابقة بسهولة، لأنها مخزّنة على الـweb site الخاص.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بفكرة مشروع عربة التسوق الذكية

لاقى مشروع التخرُّج إشادات كبيرة من قيادات الجامعة، وعلى رأسها الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الذى عبّر عن سعادته بفكرة مشروع عربة التسوق الذكية، الذي نفذه طلاب كلية الذكاء الاصطناعي لهذا العام، مما يعود بالنفع على البشرية، مشيراً إلى أنّ كلية الذكاء الاصطناعي تعمل على تحقيق مكانة دولية متميزة في مجالها، لتواكب التطور السريع في هذا المجال، وتؤهل لوظائف المستقبل.