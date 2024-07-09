إسلام الكتاتني: رموز 25 يناير لم يتجاوزوا تلك اللحظة وموقفهم يعكس مراهقة سياسية

قال إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، إن من ضمن الأخطاء التي وقع فيها رموز 25 يناير، الذين دعوا الناس للنزول وتمركزوا في يناير، هو عدم تجاوز تلك اللحظة.

يناير صنعت لمعان هؤلاء الشباب

وأضاف «الكتاتني» خلال حواره في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «يناير صنعت لمعان هؤلاء الشباب، في حين أنه مر 13 عامًا على 25 يناير وهناك مواقف كثيرة كاشفة ومن المفترض أن يتبين لهم حقيقة الوضع والمشهد».

وتابع: «لكن للأسف الشديد لم يتجاوزوا هذه اللحظة، يقولون: أنتوا لسة بتتكلموا عن المؤامرة الكونية.. أيوة، في مؤامرة على مصر، ومصر على مدار التاريخ تكون عليها مؤامرات».

مخطط الشرق الأوسط الكبير

واستكمل: «لأن مصر تتميز بالموقع الجغرافي والحضارة العظيمة، لابد أن تكون هذه الدولة بمكوناتها تحت السيطرة وتحت العين، فما بالك أن تفسد مصر مخططًا مرسومًا للمنطقة وهو مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي يمنع فكرة تقسيم مصر، في حين أن المناطق والبلاد في محيط الدولة المصرية ملتهبة ومصر صامدة، وإنكار ذلك للأسف الشديد يعتبر مراهقة سياسية».

وأردف: «ليس عيبًا أن نعيد القراءة، وليس عيبًا أن تقول إنك كنت تنتهج نهجًا معينًا أو لك قراءة معينة، واتضح بعد ذلك الموقف الصحيح».