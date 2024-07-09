تفتك بالأرض.. خبراء يحذرون من ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة

كشفت خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ (C3S) التابعة للاتحاد الأوروبي، أنّ متوسط درجات الحرارة العالمية خلال الأشهر الـ12 الماضية هو الأعلى على الإطلاق.

وتشير البيانات إلى تجاوز متوسط درجات الحرارة، في كل شهر منذ يونيو 2023 مستوى 1.5 درجة مئوية، فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة، كما ذكرت صحيفة «هندوستان تايمز».

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق

وظهرت ظاهرة «لا نينا» في تسجيل رقم قياسي لدرجات الحرارة في يونيو 2024، إذ سجلت متوسط درجة حرارة هواء سطح الأرض 16.66 درجة مئوية، متجاوزة متوسط شهر يونيو خلال الفترة من 1991-2020 بنسبة 0.67 درجة مئوية، وبزيادة 0.14 درجة مئوية عن الرقم القياسي السابق المسجل في يونيو 2023.

وتُعد تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لمدة عام مؤشرًا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، التي تهدف إلى الحد من زيادة درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 2 درجة مئوية، وبذل المزيد من الجهود للحد من تلك الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية، بهدف تجنب أو تقليل التأثيرات الضارة لتغير المناخ والاحتباس الحراري، حسبما أكدت الصحيفة.

حرارة 2024 تفتك بالأرض

سجلت درجة حرارة سطح البحر العالمية لشهر يونيو 2024 رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 20.85 درجة مئوية، مما يجعله الشهر الخامس عشر على التوالي، الذي يُسجل فيه أعلى درجات حرارة سطح البحر في التاريخ.

وتجاوزت درجات الحرارة المتوسطة في مناطق متعددة خارج أوروبا، مثل شرق كندا وغرب الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل، مما أدى إلى اندلاع العديد من حرائق الغابات.

كما شهدت مناطق أخرى موجات حرارة شديدة في يونيو الماضي، مثل شرق الهند وباكستان وكوريا، وشهدت مناطق شمال سيبيريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب القارة القطبية الجنوبية، درجات حرارة أعلى من المعتاد.