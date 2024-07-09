تجربة «يوسف» في مدرسة ابدأ للعلوم التقنية بدمياط.. فن ومهارة وابتكار

في السابعة صباحًا يذهب الطالب يوسف لطفي إلى مدرسته ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في دمياط، متوجهًا إليها عبر معدية، لا يشغله سوى حلم تعلم العلوم الصناعية الحديثة وتقنياتها المتقدمة في مختلف المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتي يحتاجها سوق العمل.

تجربة يوسف في مدارس ابدأ

يتحرك «يوسف» صاحب الـ18 عاما، في الصباح الباكر كل يوم، نحو ميناء دمياط للوصول إلى مدرسته ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، لتعلم الخدمات اللوجيستية في مجال السفن، إذ يحكي تجربته عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ على «فيسبوك»: «باجي بالمعدية وببقى فرحان وأنا جاي عشان هتعلم حاجة جديدة».

يصل إلى المدرسة مع عقارب الساعة في السابعة وتلت بالثانية، ليتهيأ لحضور الطابور الذي يبدأ في السابعة ونصف صباحًا، إذ يحر على الحضور مبكرا كنوع من الالتزام: «باجي قبلها بعشر دقايق عشان متأخرش على الطابور وأحضره من أوله، وبحب أشوف أول ما بدخل المدرسة الجنينة على الشمال وفيها ورد وزرع ومنظرها جميل».

تعلم الخدمات اللوجيستية

يصف «يوسف» يومه داخل مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط: «بعد الطابور ما بيخلص بندخل ورشة الخدمات اللوجيستية (logistic services workshop)، بناخد فيها العملي وبنبدأ نعرف كل حاجة عن السفن وإزاي نأمن الموارد وإزاي نخزنها وننقلها، وبنبدأ في استخدام المعدات الصناعية كأننا بنشتغل على أرض الواقع».

تهتم المدرسة بأدق التفاصيل لتعليم الطلاب مجال الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن: «بنطور وبنتعلم كل يوم حاجة جديدة، وبنمارس مهارات العمل الجماعي والابتكار، وبنتدرب ميداني وبنروح لميناء دمياط، وبنتعلم تحقيق الاستفادة القصوى من العمليات التجارية».

تجربة تعليم مختلفة

في نهاية اليوم يعبر يوسف، عن فخوره بمدرسته وبالتواجد فيها، وحبه لمواد التعليم الصناعي التي تقدمها، بحسب تعبيره: «حتى تجربة تعليم المناهج مختلفة»، إذ أنه تم تطوير المناهج طبقًا للمعايير الدولية، وعلى أيدي خبراء مناهج، وبالتعامل مع كبرى الشركات، التي تعمل في مجال الخدمات اللوجيستية.