خبير يتوقع تراجع الدولار في البنوك إلى 45 جنيها.. ما الأسباب؟

قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن هناك توقعات تشير إلى ضخ المزيد من التدفقات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في الاقتصاد المصري، وكانت بداية هذه التدفقات حزم التمويل الأوروبية الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ما تم من اتفاقيات في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

زيادة في قوة الجنيه المصري

وأضاف حافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل هذه التدفقات الأجنبية من شأنها أن تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي المصري، وبالتالي تزيد قوة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.

نمو الاحتياطي النقدي

وأشار إلى أنه من المتوقع مع الزيادة التي نشهدها حاليا والمتوقعة في الاحتياطي النقدي، أن يتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وقد يصل إلى مستوى 45 جنيها مع النشاط المستمر في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.