احذروا النزول للبحر.. رفع الرايات الصفراء على 70% من شوطئ الإسكندرية

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، الرايات الصفراء على ما يقرب من 70% من شواطئ عروس البحر المتوسط اليوم، في القطاع الغربي والعجمي، بالإضافة إلى عدد من شواطئ القطاع الشرقي حيث يسود البحر حالة من عدم الاستقرار وتتأثر به معظم شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط.

تفاصيل رايات شواطئ الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، فإن القطاع الغربي والعجمي رفعوا الرايات الصفراء، بالإضافة إلى شاطئ ستانلي وشواطئ بحري وشاطئي البوريفاج وجزيرة الدهب في القطاع الشرقي، بينما رفعت الشواطئ المتبقية من القطاع الشرقي الرايات الخضراء لاكتمال حاجز الأمواج بها.

معدل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

جاء ذلك بعدما شهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 1.75 متر، وهو أمر معتدل إلى مضطرب بحسب وصف هيئة الأرصاد الجوية، ما تبعه نصائح بضرورة توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

تعليمات مع رفع الرايات الصفراء

وطالبت مصايف الإسكندرية من الجميع الالتزام بالتعليمات ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ بالتزامن مع ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية.

وجاءت التعليمات جاءت كالتالي:

- توخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب.

- تجنب النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.