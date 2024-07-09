يسرا تنعى والدة الإعلامي مصطفى شردي

نعت الفنانة يسرا، السيدة ثريا إبراهيم القصيفي والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي، التي رحلت عن عالمنا أمس الاثنين بعد صراع مع المرض.

يسرا تنعى والدة مصطفى شردي

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع X: «خالص عزائي للصديق العزيز مصطفى شردي، في وفاة والدته، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».

وفاة والدة الإعلامي مصطفي شردي

أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، وفاة والدته السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، ونعى الإعلامي محمد مصطفى شردي والدته الراحلة، عبر تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلًا: «انتقلت إلى رحاب ربها الكريم والدتي الغالية أمس، فقيدة آل القصيفي وشردي.. السيدة ثريا إبراهيم القصيفي.. حرم المرحوم خالد الذكر فارس الصحافة مصطفى شردي مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس الشعب سابقا».

«المتحدة» تنعى والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، ثريا إبراهيم القصيفي، والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي.

وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالصٍ العزاء للزميل محمد مصطفى شردي، داعينَ المولى - عزَ وجلَ - أنْ يتغمد الفقيدة برحمتهِ وغفرانهِ ويرزقها الفردوسَ الأعلى، ويلهمَ أسرتها ومحبيها الصبرَ والسلوانَ.