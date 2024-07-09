للتصدير والمحلي.. موعد تشغيل أول مصنع للأسماك والجمبري بقناة السويس

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التجهيزات النهائية لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبري بعد انتهاء الأعمال المدنية وأعمال توريد الماكينات والمهمات والتجهيزات اللازمة لتشغيله.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس خلال تفقده اليوم المزارع السمكية التابعة للهيئة والمصنع المزمع إنشائه، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تجهيز المصنع وتشغيله بشكل تجريبي خلال شهر أغسطس المقبل.

ربيع: تستهدف السوق المحلي والتصدير

وأوضح الفريق ربيع خلال الجولة، أن بدء تقديم خدمات تعبئة وتغليف الأسماك تُمثل نقلة نوعية مضافة لقدرات وإمكانيات الشركة نحو تلبية المتطلبات السوقية من توفير أسماك بجودة عالية وأسعار في متناول المستهلك.

وأشار إلى أن إنتاج الأسماك من مزارع هيئة قناة السويس تستهدف السوق المحلي من ناحية مع مراعاة متطلبات ومواصفات التصدير الخارجي لتوفير عملة صعبة من ناحية أخرى.

وأكد الفريق ربيع أن عملية الاستزراع السمكي بالشركة شهدت طفرة كبيرة بعد انتهاء عملية تطوير أحواض الاستزراع ودخول الأحواض التي جرى تطويرها إلى الخدمة واستزراعها بشكل علمي صحيح لضمان جودة المنتج النهائي من الأسماك وتحقيق زيادة الإنتاج المستهدفة خلال مواسم الحصاد المقبلة.

واطلع رئيس الهيئة على مستجدات عملية الاستزراع السمكي بالشركة والتي شملت استزراع 18 مليون يرقة جمبري ومتوقع زيادتها إلى 22 مليون يرقة خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى استزراع مليون زريعة دنيس، و60 ألف زريعة لوت و40 ألف زريعة باسا.