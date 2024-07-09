سماء كوكبنا تجمع بين حدثين فلكيين نادرين في ليلة واحدة من شهر يوليو

الظواهر الفضائية هي واحدة من أكثر الأشياء التي ينتظرها العديد من الأشخاص، إذ ينبهر الكثير من الناس بهذه الأحداث الفلكية، التي تزيد فضولهم حول معرفة معلومات أكثر عن الكون والفضاء، وتستعد سماء كوكبنا لاستقبال اثنين من أندر هذه الظواهر الفلكية في ليلة واحدة خلال شهر يوليو، وفي التقرير التالي نستعرض معلومات عن تلك الظاهرتين وموعد وأماكن ظهورهم، وفقًا لما ورد عبر موقع «earth.com».

حدثان فلكيان في ليلة واحدة

تشهد سماء كوكبنا هذا الشهر واحدة من أندر الأحداث الفضائية، إذ تجمع بين ظاهرتين فلكيتين في ليلة واحدة هذا الشهر، وهما شهب دلتا الدلو وألفا الجدي، اللذان ستصلان إلى ذروتهما في يوم 30 من الشهر الجاري، وسيشكلان منظرًا ساحرًا في السماء، إذ سيتمكن عاشقو الظواهر الفلكية من رصد أعداد هائلة من الشهب في السماء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

كيف يمكن رؤية الظواهر الفلكية؟

سيتمكن سكان نصف الكرة الشمالي والجنوبي من رؤية هذين الحدثين الفلكيين، وذلك في يوم 30 يوليو 2024، وستنطلق هذه النيازك من عدة كواكب مثل الجوزاء وبيرسيوس وأوريون، ما يشكل منظراً طبيعيًا ساحرًا ومزيجًا جذابًا من الأضواء في السماء، ونصح الخبراء بالعثور على مكان مظلم للمكوث فيه لرؤية أفضل لهذه الظاهرتين.

نصائح للمشاهدة

قدم خبراء وكالات الفضاء عددًا من الناصئح لرؤية افضل لتلك الظاهرة مثل:

- المكوث في مكان مظلم لمدة من 20 إلى 30 دقيقة، وذلك حتى تتمكن من رؤية أفضل لهذه الظاهرة.

- البحث عن مكان بعيدًا عن الأضواء، وذلك لتتكيف العين مع الوضع المظلم قبل رؤية الظاهرتين.

- عدم استخدام المناظير الفضائية، إذ ستعمل على الحد من الاستمتاع من رؤية هذه الظاهرة، فالعين المجردة ستعمل بشكل أكبر في هذه الحالة.