«الجيزة»: تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة مياه منشأة القناطر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، في إطار جولاته الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن أعمال التوسعة بالمرحلة الأولى للمحطة والتي انتهت أعمالها، قدرتها 40 ألف متر مكعب.

المحطة تخدم عدة مناطق

وقالت محافظة الجيزة، في بيان صادر اليوم، إن تلك المحطة تخدم مدينة منشأة القناطر وقرى الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلا وجزاية، مشيرة إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعات للمحطة لتصل قدرتها الإجمالية إلى 80 ألف متر مكعب، وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين، حيث من المقرر أن تخدم قرى القطا وأبوغالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان.

تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة

كما أكد محافظ الجيزة أهمية الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي أسفر عن زيادة كميات المياه التي تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات، ما ساهم في حل مشكلة الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات.

ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة.