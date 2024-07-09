إجراءات وشروط التقديم لمدارس ستيم.. اعرف موعد الاختبارات في عين شمس

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم على مدارس ستيم الثانوية للطلاب البنين المتفوقين بعين شمس، ونوضح لكم عبر السطور التالية إجراءات التقديم، والشروط الواجب توافرها للقبول بتلك المدارس، والمستندات المطلوبة عند التقديم، وموعد الاختبارات.

شروط التقديم لمدارس ستيم

وتأتي شروط التقديم لمدارس ستيم كالتالي:

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2024.

- حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها في العام الدراسي 2024/2023.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- اجتياز الكشف الطبي بنجاح بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

- ألا يقل مجموع الطلاب في الشهادة الإعدادية عن 252 درجة بما يعادل 90%.

- أن يكون الطالب خاليا من أي أمراض مزمنة، أو معدية أو نفسية، أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة.

إجراءات التقديم

التسجيل الإلكتروني، ويتم التسجيل عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا.

التقديم متاح خلال الفترة من 7 أكتوبر الجاري حتى 31 من الشهر نفسه.

اختبارات القبول، وتُجرى الاختبارات وفقًا للشروط والإجراءات الموضحة، وتُعلن نتائج القبول بعد انتهاء فترة التسجيل والاختبارات.

المستندات المطلوبة

- استخراج وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) أو بيان نجاح معتمد.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- إيصال دفع رسوم التقدم المحددة، وهي 100 جنيه يتم سدادها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني.

موعد اختبارات القبول

يتم إجراء اختبارات القبول لمدارس STEM الثانوية للمتفوقين بعين شمس، في الفترة من يوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 22 من نفس الشهر، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه، وموعد ومكان الاختبار، على الموقع الرسمي للوزارة.