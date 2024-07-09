لأول مرة في تاريخ اليورو.. لامين يامال يحقق رقمين قياسين ببطولة واحدة

رقم قياسي جديد حققه اللاعب لامين يامال، بتسجيله هدف التعادل في شباك المنتخب الفرنسي، في نصف نهائي بطولة اليورو 2024، بعدما تقدمت فرنسا بهدف مهاجم باريس سان جيرمان كولو مواني من رأسية بعد عرضية مبابي.

رقم قياسي جديد لـ لامين يامال

ويعد لامين يامال أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ البطولة، عن عمر ناهز 17 عامًا فقط، متخطيا اللاعب السويسري يوهان فونلانتين عندما سجل أيضًا أمام فرنسا في 2004، آنذاك كان عمره 18 عاما و141 يومًا، ويحتل المركز الثالث حاليًا المهاجم الإنجليزي واين روني عندما سجل أمام سويسرا في 2004، وعمره 18 عامًا و237 يومًا، وبالمركز الرابع ريناتو سانشيز والخامس اللاعب اليوغسلافي دراغان ستويكوفيتش، والسادس هو اللاعب التركي أردا جولر عن عمر 19 عامًا و114 يومًا.

لم يكن هذا هو الرقم القياسي الجديد الذي يحققه اللاعب لامين يامال، بل يعتبر هو أصغر من صنع هدفًا في تاريخ بطولة اليورو أيضًا، بعد أن صنع هدفا في دور المجموعات أمام المنتخب الكرواتي.

تشكيلة منتخب فرنسا أمام إسبانيا

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، ساليبا، أوباميكانو، كوندي.

الوسط: نجولو كانتي، رابيو، تشواميني.

الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، كولو مواني.

تشكيل منتخب أسبانيا أمام فرنسا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: نافاس، ناتشو، لابورتي، كوكوريلا.

الوسط: دانى أولمو، رودري، فابيان رويز.

الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.