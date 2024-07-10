المستشار أحمد عبدالحميد يستقبل رئيسي نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية وبني سويف

استقبل المستشار أحمد عبدالحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، المستشار حسني السلاموني رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وجرى خلال اللقاء تقديم التهنئة للمستشار «عبود»، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الدولة.

رئيس نادي مجلس الدولة ببني سويف

في سياق متصل استقبل أيضا المستشار رئيس مجلس الدولة، المستشار حسن كمال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال اللقاء تم تقديم التهنئة للمستشار «عبود»، بمناسبة رئاسة مجلس الدولة.