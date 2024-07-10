6 آيات احرص على تلاوتها للشفاء من الداء.. رددها دوما

يحصن المسلم نفسه بالقرآن الكريم، وذكر الله، ويمكن للمسلم الحرص على تلاوة 6 أيات قرانية للشفاء من أي داء، وذلك وفقًا لما أشارت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، والتي يمكن إيضاحها في التقرير التالي..

6 آيات قرآنية احرص على تلاوتها تحميك من الداء

أشارت دار الإفتاء إلى آيات الشفاء من القران الكريم، والتي ذكرت في 6 مواضع مختلفة في القرآن الكريم، والتي يمكن قراءتها على المريض بنية شفاءه والتي يمكن إيضاحها فيما يلي:

«وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» في سورة التوبة الآية 14.

«وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» في سورة الشعراء الآية 80.

«قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ» في سورة يونس الآية 57.

«يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» سورة النحل الآية 69.

«وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» سورة الإسراء الآية 82.

«قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ» سورة فصلت الآية 44.

ويجب على قارىء هذه الآيات الإخلاص وصدق النية، فالشفاء في الأخير بيد الله تعالى.

وورد في الحديث الصحيح أن سورة الفاتحة فيها الشفاء، وكذلك آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والمعوذتان.

ويعتبر الدعاء أحد أهم وسائل التقرب إلى الله عز وجل، ومن خلاله يسعى كثير من الناس إلى مناجاة ربهم وسؤاله عن طلب أو حاجة، ويعد دعاء الشفاء من المرض من بين أشهر الأدعية التي يلجأ إليها الفرد في حال تعرضه، أو أحد من ذويه للمرض، وهناك العديد من هذه الأدعية، على اختلاف صيغها، من بينها دعاء الشفاء للمريض، بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية.

ومن أدعية الشفاء التي يمكن للخص ترديدها ما جاء على النحو التالي:

«اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».