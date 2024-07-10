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«حماقي» يكشف عن موعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد «واكلة الجو»

كتب:

ياسمين محمود
03:12 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
محمد حماقي

محمد حماقي

كشف المطرب محمد حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن موعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد «هو الأساس».

ونشر محمد حماقي البوستر الدعائي للألبوم معلقا: إستنوا أغنية «واكلة الجو» من ألبوم «هو الأساس» بكرة الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

حفل محمد حماقي في بورسعيد كامل العدد

وأحيا محمد حماقي منذ أيام حفل غنائي ضخم في بورسعيد رفع شعار كامل العدد قدم من خلاله مجموعة من أشهر أغانيه أبرزها: «زيها مين ولا ملامة، م البداية، أحلى حاجة فيكي، هوا دا حبيبي، جمالها استثنائي، أدرنالين، قلبي حبك جدا جدا، لمون نعناعة وحبيت المقابلة.. واختتم الحفل بأغنية أم الدنيا».

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بقلم ياسمين محمود