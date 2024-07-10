اجتماعان للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اليوم.. يحضرهما 6 وزراء

تنطلق بعد قليل أعمال الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

اجتماعات لمناقشة برنامج الحكومة

تعقد اللجنة اجتماعين اليوم، ويكون الاجتماع الأول بحضور وزراء «المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية»، والاجتماع الثاني: بحضور وزراء: «العدل والأوقاف، والثقافة»، وذلك للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائباً وهم السيد النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

تحقيق مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين

وأكّد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.