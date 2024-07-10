تفاصيل الاجتماعات المقبلة للجنة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة

تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، 11 اجتماعا، بدءا من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة صباح اليوم.

وتعقد اللجنة البرلمانية الخاصة اجتماعين يوميا، باستثناء الجمعة، الذي سيشهد عقد اجتماع واحد، ويستغرق نحو 4 ساعات بحضور الوزراء المعنينين كل في اختصاصه، لعرض رؤيته أمام اللجنة البرلمانية الخاصة.

مناقشة برنامج الحكومة

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في صياغة توصياتها النهائية عن برنامج الحكومة، وإعداد التقرير بدءا من الثلاثاء المقبل.

ويناقش مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها الأحد بعد القادم يوم 21 من الشهر الجاري، لمناقشة التقرير النهائي والتصويت عليه من أعضاء مجلس النواب.