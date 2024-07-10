لن يخرج عنها امتحان الأربعاء المقبل.. 25 سؤالا في مادة الأحياء لطلاب الثانوية

حالة من الفرحة انتابت طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان مادة الجيولوجيا، إذ أجمع الأغلبية أنه كان سهلًا بنسبة كبيرة وفي متناول أيدي الطالب المتوسط ومستوفي المنهج، وبدأوا يستعدون للامتحان المقبل، لذا يقدم محمود الجوهري، مدرس مادة الأحياء، أهم الأسئلة والمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة في مادة الأحياء.

امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2024

ويمكن الاطلاع على الأسئلة المتوقعة في امتحان الأحياء للثانوية العامة 2024 التي من شأنها المساعدة في الحصول على الدرجة النهائية من خلال التقرير التالي، إذ يؤدي الطلاب الامتحان يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 يوليو الجاري.

أهم الأسئلة في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة