لن يخرج عنها امتحان الأربعاء المقبل.. 25 سؤالا في مادة الأحياء لطلاب الثانوية
كتب:
أمنية شريف
01:55 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي- أرشيفية
حالة من الفرحة انتابت طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان مادة الجيولوجيا، إذ أجمع الأغلبية أنه كان سهلًا بنسبة كبيرة وفي متناول أيدي الطالب المتوسط ومستوفي المنهج، وبدأوا يستعدون للامتحان المقبل، لذا يقدم محمود الجوهري، مدرس مادة الأحياء، أهم الأسئلة والمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة في مادة الأحياء.
امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2024
ويمكن الاطلاع على الأسئلة المتوقعة في امتحان الأحياء للثانوية العامة 2024 التي من شأنها المساعدة في الحصول على الدرجة النهائية من خلال التقرير التالي، إذ يؤدي الطلاب الامتحان يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 يوليو الجاري.
أهم الأسئلة في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة
- البكتيريا الناتجة عن التحول البيكتيري تتميز بأنها.
- من العالم المفسر للتحول البكتيري الذي اعتمد على التحليل البيوكيميائي؟
- ماذا يحدث في حالة غياب أحد عناصر الجسم علمًا بأنّ الخليتين متجاورتين؟
- يمكن أنّ تتزاوج القواعد النيتروجينية GAT مع GUA في أي حالة؟
- مما يتكون مضاد الكودون؟
- ما هي خصائص البيئة المحيطة بالكائن الحي في الوسطين؟
- اذكر خصائص الأمشاج.
- ما هي وسيلة منع الحمل غير المصاحبة لتكوين الأجسام الصفراء؟
- ما هي التقنيات يمكن من خلالها الحصول على ضفادع ذكور وإناث من بويضات فقط دون إخصاب؟
- كيف يمكن الحصول على جنين من أنثى تعاني من انسداد قناتي فالوب؟
- اذكر مثالا للتكاثر اللا جنسي.
- ما هي عملية تحويل خلية جسمية لفرد كامل مباشرة؟
- ماذا يعني كائن عقيم؟
- اذكر احتمالية تشوهات للأجنة.
- اشرح حالة يتم فيها استئصال مبيضين.
- ما هو الانقسام الميتوزي بدون أمشاج؟
- اذكر مثالا لتوأم ممكن نقل عضو منه لتوأمه.
- اشرح كيف يحدث إخصابًا خارجيًا وتكوين جنين داخلي.
- كيف يمكن الحصول على جنين ذكر من أنثى تعاني من تشوهات رحمية؟
- إذا كان كل كيس لقاح في الزهرة يساوي 5 وفي متاع الزهرة 5 فكم عدد حبوب اللقاح المتكونة؟
- ما هي الهرمونات الأقل تخصصًا في استهداف الخلايا؟
- كم عدد الفقرات المتمفصلة في منطقة الجذع بالإنسان؟
- ما هي الوسائل التي تمنع اندماج نواة الحيوان؟
- اذكر تأثير التعقيم الجراحي على الجسم.
- بماذا يتشابه الهيستامين مع البيوفورين؟