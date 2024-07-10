ندوات توعوية لذوي الهمم لتعريفهم بقنوات التواصل مع شركة المياه

قال المهندس مصطفى أحمد الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في القاهرة، إنّ الشركة لديها خطة مكثفة لأنشطة المشاركة المجتمعية تستهدف مشاركة مؤسسات وأطياف المجتمع المدني والجمعيات الأهلية كافة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذوي الهمم خاصة.

التنسيق مع الجمعية المصرية لرعاية الصم وضعاف السمع

وأوضحت الشركة في بيان، أنّ إدارة المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مركز خدمة عملاء مصر الجديدة التابعين للشركة، نسقت مع الجمعية المصرية لرعاية الصم وضعاف السمع، لتنفيذ لقاء تثقيفي وندوة توعوية لرواد الجمعية، ووفرت مترجم للغة الإشارة للحاضرين نظرا لكونهم من ذوي الهمم الصم وضعاف السمع، وتم شرح مراحل تنقية المياه، والسلوكيات الإيجابية الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وعقد دورة تدريبية لتدريبهم على أعمال السباكة الخفيفة التي تلعب دورا مهما في ترشيد الاستهلاك.

التواصل مع الصفحة الرسمية للشركة

وشرح أخصائي خدمة العملاء المشارك من مركز خدمة عملاء مصر الجديدة، الخدمات المقدمة من خلال المركز وتوضيح عنوان المركز، وجرى تعريفهم برقم خدمة واتساب مياه القاهرة 01206665125 التابع للإدارة العامة للخط الساخن 125 وكيفية التواصل مع الصفحة الرسمية للشركة عبر فيسبوك، وتم تنفيذ استطلاع للرأي خاص بمركز خدمة العملاء داخل مقر الجمعية.