«صحة الشرقية»: الكشف على 2426 مريضا في قافلة طبية مجانية ببلبيس

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة في قرية البلاشون بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، واستمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

وأشارت مديرية الصحة خلال بيان لها، أنه جرى تنفيذ القافلة الطبية في إطار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لافتة إلى أنه جرى خلال القافلة اتباع أعمال التطهير بجميع العيادات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

توقيع الكشف الطبي المجاني على 2426 مريضًا

واشتملت القافلة الطبية على 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان»، إذ جرى تخصيص عيادتين للأطفال لخدمة أهالي القرية والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة الكشف الطبي المجاني على 2426 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.