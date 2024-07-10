أبرز قوانين مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية.. اضمن الدرجات النهائية

بعد انتهاء امتحان مادة الجبر والهندسة، تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة إلى مادة التفاضل والتكامل التي يمتحنون فيها يوم السبت المقبل الموافق 13 يوليو، ومع كثرة قوانينها وتشابهها، نستعرض في هذا التقرير أبرز قوانين التفاضل والتكامل.

أبرز قوانين التفاضل والتكامل للثانوية العامة

قوانين عديدة قدمها رجب عبد الرحيم مدرس مادة التفاضل والتكامل خلال حديثه لـ«الوطن»، يجب على الطلاب مراجعتها قبل أداء الامتحان واختبار مهاراتهم في المادة حتى يتمكنوا من الحصول على الدرجات النهائية وتعويض الدرجات المفقودة في المواد السابقة.

قوانين مادة التفاضل والتكامل

من ضمن القوانين التي قدمها «عبد الرحيم» لطلاب شعبة العلمي رياضة قبل أداء الامتحان: