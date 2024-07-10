محمد الباز عن أزمة شهادة وزير التعليم: «تشكيك الجاهل وتساؤل غير العارف»

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، على محاولات التشكيك في شهادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد محمد عبداللطيف.

واستعرض «الباز»، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على قناة «الحياة» رد رئيس الوزراء على الأمر خلال المؤتمر الصحفي، أمس، والذي أكد أن الشهادة سليمة.

وتابع: «هذا رد رئيس الوزراء.. وهناك أشخاص لم يقبلوا هذا الكلام ويرون أن الرد غير كاف ولا بد من مراجعة موقف وزير التعليم».

تشكيك البعض في شهادة وزير التعليم

وأضاف «الباز»، قائلا: «الناس اللي أثارت هذا الكلام منذ اللحظة الأولى وشككت في شهادة وزير التعليم، بعيد شوية عن الجامعة ومنح الدرجات العلمية والماجستير والدكتوراه».

وأضاف: «من يشكك جاهل ومن يسأل مش عارف»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قال إن الشهادات سليمة ومعتمدة، أي أنها ليست مزورة.

وتابع: «وزير التعليم محمد عبداللطيف حصل على هذه الشهادة من جامعة ما، المعيار أن الشهادة نفسها صحيحة فالرجل لم يزور شهادته».

محاسبة وزير التعليم على أدائه

واستكمل: «إجابة رئيس الوزراء التي من المفترض أن نتفاعل معها أنه يعتمد على الخبرة في الملف، ورئيس الوزراء قال إن وزير التعليم لديه خبرة في هذا الملف وسيحاسب على أدائه».

وأردف: «الذين شككوا جهلاء، والذين تساءلوا غير عالمين بما يحدث فيما يتعلق بالشهادات الجامعية».