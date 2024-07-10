دول شمال إفريقيا تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ 30 عاما (فيديو)

عرض برنامج «المراقب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «انخفاض النشاط الزراعي بنسبة 5%.. الجفاف يكبح نمو الاقتصاد المغربي في الربع الأول من 2024».

أسوأ موجة جفاف

وجاء في التقرير أن عدة بلدان بشمال إفريقيا عانت من أسوأ موجة جفاف منذ 30 عاما، حيث يشهد المغرب واحدًا من أسوء فصول الجفاف في تاريخه الحديث، وللسنة الثالثة على التوالي تتفاقم أزمة الجفاف وتداعياتها الاقتصادية بصورة تصاعدية.

وأوضح التقرير أن المغرب الذي واجه خلال السنوات الأخيرة موجة جفاف هي الأسوأ منذ 3 عقود، يعتبر النشاط الزراعي العمود الفقري لاقتصاده، وهناك مليون و200 ألف مزارع ينتجون الحبوب في المغرب، ويعانون من تغير المناخ في البلاد، الذي شهد تضاعف وتيرة الجفاف 5 مرات خلال القرن الحالي.

تداعيات الجفاف على المحاصيل الزراعية

وبيّن أن القمح يأتي على رأس الحبوب المهددة لتداعيات الجفاف، الذي دفع السلطات أن تتوقع انخفاض محصول القمح الحالي دون مليونين و500 ألف طن، بعد أن كان المستهدف تحقيق 7 ملايين و500 ألف طن من الحبوب.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الجفاف في المغرب تسبب في انخفاض النشاط الزراعي بنسبة 5%، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما انعكس على الاقتصاد بالسلب.