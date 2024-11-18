دورة تدريبية في أعمال النجارة لشباب مدينة أبو زنيمة ضمن مبادرة «بداية»

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات الدورة التدريبية لأعمال النجارة والموبيليا بالمدرسة الصناعية المشتركة العسكرية بمركز أبو زنيمة في محافظة جنوب سيناء، وتستمر لمدة 3 أشهر، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية».

أهداف الدورة التدريبية على النجارة

وقال اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبو زنيمة لـ«الوطن»، إن الدورة التدريبية لأعمال النجارة والموبيليا تهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل العام وليكتسبوا حرفة يتمكنوا من خلالها إقتحام سوق العمل الخاص.

حضور فعاليات الدورة التدريبية

حضر فعاليات التدريب اليوم اللواء عماد فكري رئيس مدينة أبو زنيمة، وعيد عودة مدير الإدارة التعليمية، وجهاد فؤاد هاشم مدير المدرسة الصناعية المشتركة والمشرف على أعمال الدورة، والمدرب وجيه السيد.