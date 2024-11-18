مواصفات امتحان العلوم لشهر نوفمبر المرحلة الابتدائية.. اعرف المقررات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحان شهر نوفمبر 2024 لمادة العلوم للمرحلة الابتدائية والمقررات الدراسية لشهر نوفمبر، مشيرا إلى أن الاختبار سيتضمن 5 أسئلة موضوعي ومقالي و10 مفردات بـ20 درجة.

مواصفات امتحان العلوم شهر نوفمبر 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المقررات الدراسية لامتحان شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية، وهي:

الصف الرابع الابتدائي

- الوحدة الأولى: المفهوم الثالث الضوء وحاسة البصر ويتضمن الأنشطة من 1حتي المشروع البيني التخصصات والأسئلة.

- الوحدة الثانية: المفهوم الأول الحركة والتوقف ويتضمن المحتوي من أبدا الدرس الأول وبداية الثاني «الأنشطة من 1:5».

الصف الخامس الابتدائي

- الوحدة الأولى: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية والمفهوم الثالث «التغييرات في الشبكة الغذائية»، ويتضمن المحتوي من الدرس الأول حتي المشروع البيئي التخصصات وقيم تعلمك الأنشطة من 1:10.

- الوحدة الثانية: حركة الجسيمات المفهوم الأول «المادة في العالم من حولنا»، ويتضمن المحتوي أبدا ويتضمن الدرس الأول حتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:11.

الصف السادس الابتدائي

- الوحدة الأولى: ما النظام المفهوم الثاني «الجسم كنظام» بقية الدرس الرابع إلى نهاية المفهوم الأنشطة من 9:13، والوحدة الأولى ما النظام المفهوم الثالث «الطاقة كانتظام» من الدرس الأول إلى مشروع الوحدة والتقييم الأنشطة من 1: 13.

- الوحدة الثانية: المفهوم الأول «الطاقة الحرارية وحالات المادة»، ويتضمن المحتوى الدرس الأول والثاني والثالث الأنشطة من 1: 6.