ناقد فني: «المتحدة» تلعب دورا كبيرا في دعم المواهب الفنية والرياضية

قال محمد قدري الناقد الفني، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور كبير في دعم المواهب على الأصعدة كافة وليس الشق الفني فقط، موضحا أنّه بالنسبة للشق الفني لعب برنامج «الدوم» دورا كبيرا في إخراج مواهب صاعدة في الغناء والتمثيل والإعلام، وبالنسبة للمواهب الرياضية أصبح برنامج «كابيتانو مصر» مشروعا قوميا لاكتشاف وتنمية المواهب.

برنامج كاستينج التجربة الأضخم للمتحدة

وأضاف «قدري»، خلال حواره مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر قناة «DMC»، أنّ هذا العام يشهد التجربة الأضخم والأهم وهو برنامج «كاستينج» التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يؤدي إلى عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» خلال أسبوعين مقبلين، مشيرا إلى أنّ برنامج «كاستينج» شمل خبرات متنوعة بين مدربين للتمثيل ومخرجين وممثلين.

برامج المتحدة تركز على دعم المواهب

وتابع: «كانت تعليمات الشركة المتحدة من بداية البرامج هي التركيز على الموهبة ثم الموهبة، بالتالي تختار الأشخاص الموهوبين دون التدخل من أحد وتتجاهل أي واسطة»، لافتا إلى أنّه في البداية تقدم لبرنامج كاستينج 16 ألف مشترك، لكن هناك تصفيات جرت بعد صعوبة كبيرة في الاختيار وتباين الآراء».