5 إجراءات حكومية بشأن إنهاء أزمة عمارة نفق نصر الدين في الجيزة

تسعى محافظة الجيزة، بقيادة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى الوصول لحل نهائي لأزمة عمارة نفق نصر الدين بحي جنوب الجيزة، لإرضاء سكان العمارة الذين لم يتمكنوا من استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، داخل العمارة حتى الآن.

8 معلومات عن عمارة نفق نصر الدين

ووفقا للمعلن رسميا من قبل محافظة الجيزة، اتخذت المحافظة إجراءات للوصول إلى حل نهائي لأزمة عمارة نفق نصر الدين بحي جنوب الجيزة.

وتعد أزمة عمارة نفق نصر الدين، من أقدم القضايا المعلقة بملفات عمل محافظة الجيزة منذ أكثر من 34 عاما، وتتمثل في عدم تسلم الملاك الوحدات السكنية حتى الآن، ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها المحافظة:

1- تسلم عمارة نفق نصر الدين للسكان عقب الإنتهاء من كل الأعمال اللازمة، ورفع كفاءة البنية التحتية لها.

2- جار تحسين حالة المرافق وإنهاء التشطيبات اللازمة داخل عمارة نفق نصر الدين.

3- جار رفع كل المخلفات المتراكمة على مدار سنوات بمحيط وداخل عمارة نفق نصر الدين.

4- الوصول إلى حلول توافقية مع سكان عمارة نفق نصر الدين.

5- طرح مسطح الجراج الكائن بالدور السفلي لعمارة نفق نصر الدين لملاك الوحدات السكنية بها.