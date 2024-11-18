«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واعتقالات في الضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجري عمليات اعتقال ليلية منذ 7 أكتوبر، وتركزت هذه الاعتقالات في البيرة ورام الله، مشيرة إلى أن الاحتلال اقتحم مخيم بلاطة شمال الضفة في مدينة نابلس؛ إذ اشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال، وانفجرت عبوات ناسفة محلية الصنع بآلية الاحتلال المتوغلة في المخيم.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة رام الله، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 5 مساكن في بلدة رافات، فضلا عن تدمير سوق خضراوات في إحدى بلدات الضفة الغربية، علاوة على هدم قوات الاحتلال والمستوطنين لخيام المواطنين الفلسطينيين.

وشددت على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد ضم بعض أجزاء الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الأحوال متغيرة بشكل لافت في الديمواجرافيا بالضفة.