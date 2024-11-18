الأرصاد البريطانية تصدر تنبيها باللون الأصفر.. ماذا سيحدث يوم الجمعة؟

تشهد المملكة المتحدة حالة جوية صعبة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى الصفر، مع تساقط الثلوج في بعض المناطق، ومن أجل تحذير السكان، أصدر مكتب الأرصاد الجوية إشارة باللون الأصفر بشأن الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة يوم الجمعة، مع مجموعة من النصائح من الخبراء لضمان سلامة المواطنين، لا سيما كبار السن، الذين يُنصح ببقائهم في المنازل.

يعيش سكان بريطانيا طقسًا شديد البرودة، حيث غرقت أجزاء كبيرة من البلاد في درجات حرارة منخفضة للغاية، وتعد الليلة الحالية هي الأبرد حتى الآن منذ بداية الشتاء، فقد انخفضت الحرارة في جسر تولوش بأسكتلندا إلى 7.8 مئوية تحت الصفر، وهي أدنى درجة حرارة في المملكة المتحدة منذ الشتاء الماضي، كما تساقطت الثلوج في العديد من المناطق، ما اضطر مكتب الأرصاد إلى إصدار إشارة باللون الأصفر، لتنبيه السكان إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

نصيحة للمواطنين في بريطانيا

نصحت هيئة الأرصاد البريطانية المواطنين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، للاستعداد لتأثيرات موجة البرد، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في هذا المستوى لبقية الأسبوع الجاري، ويمكن أن تشهد المجتمعات بالمناطق المتضررة، انقطاع إمدادات الكهرباء، وتعطل الطرق ووسائل النقل العام، وخطر الإصابة بسبب الانزلاق على الجليد.

أوضحت نيكولا ماكسي، المتحدثة باسم مكتب الأرصاد، أنه من المتوقع تساقط المزيد من الثلوج والجليد خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أقل من المتوسط​، لذا ستكون الأيام المقبلة باردة إلى حد كبير.

انخفاض درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية تحت الصفر

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية تحت الصفر، في لندن يوم الجمعة القادمة، و4 درجات مئوية تحت الصفر في برمنجهام، و7 درجات مئوية تحت الصفر في الشمال، مع صقيع طوال الليل.

أوضحت السيدة كارولين أبراهامز، مديرة إحدى الجمعيات الخيرية، أنه من الضروري أن يظل كبار السن، في حالة بدنية ونفسية جيدة، من خلال تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة طوال اليوم، وارتداء ملابس دافئة والنوم مع إغلاق النوافذ.

يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى صعوبة الخروج

يمكن أن يؤدي سوء الأحوال الجوية في بريطانيا، إلى صعوبة الخروج للتسوق الأساسي، أو الذهاب إلى الطبيب، لذا يمكن الاعتماد على الأون لاين، لشراء المستلزمات الأساسية.