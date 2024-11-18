أسرار أقدم شجرة في العالم.. عمرها يتجاوز 10 آلاف عام وما زالت حية

عادةً ما تتآكل جذور الأشجار مع مرور السنوات، ما يؤدي إلى موتها، إلا أن هذه الشجرة تختلف عن باقي الأشجار، فقد شكل اكتشافها مفاجأة كبيرة لجميع من عملوا عليها، وخاصة المكتشفين، حينما اكتشفوا أن عمرها يتجاوز الآلاف من السنين، ولا تزال تحتفظ بحياتها، وأُطلق عليها لقب «أقدم شجرة في العالم»، فما هو سر بقائها على قيد الحياة حتى الآن؟

عمر أقدم شجرة في العالم

عندما تم اكتشاف أقدم شجرة في العالم قبل عدة سنوات، قام باحثون من جامعة ستوكهولم بدراسة تقدير عمرها عن طريق احتساب عدد الحلقات التي تتشكل سنويًا على مدار حياتها، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلاً عن هيئة الإذاعة السويدية.

تُقدر الشجرة المكتشفة، التي تنتمي إلى نوع الصنوبر، بعمر يقترب من 1085 عامًا، وأطلق عليها لقب «أقدم شجرة في العالم».

وقال كروسيك، قائد البعثة الاستكشافية التي اكتشفت الشجرة «اكتشاف أن الشجرة لا تزال حية حتى الآن كان مفاجأة كبرى بالنسبة لنا، حيث كنا نعتقد أن هذا النوع من الأشجار لم ينبت في هذه المناطق إلا في مراحل لاحقة من الزمن، بقاؤها على قيد الحياة على الرغم من تدهور التربة كان أمرًا غير متوقع، وهو ما قلب العديد من النظريات السابقة وساهم في فهم أفضل للتغيرات المناخية».

مفاجأة حول بقاء أقدم شجرة في العالم على قيد الحياة

وأشار «كروسيك» إلى أنه كانت هناك عوامل قد تؤدي إلى زوال أقدم شجرة في العالم، ولكن لحسن الحظ، لم تمس هذه الغابة منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن العلماء كانوا يعتقدون في السابق أن أقدم أشجار الصنوبر لا يتجاوز عمرها 4 أو 5 آلاف سنة، وكانت موجودة في أمريكا الشمالية، لكن الشجرة المكتشفة حديثًا تعتبر أقدم شجرة في العالم على مر العصور، وهي ضمن أقدم 7 أشجار في العالم.