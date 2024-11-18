بمساحة 90 مترا.. اعرف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي والأقساط في 6 مدن

توفر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 78 ألفا و730 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، في مختلف المحافظات والمدن الجديدة من بينها شقق الإسكان لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهرا بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا بالمدن الجديدة.

وبحسب كراسة الشروط التي يتم شراؤها حاليا من مكاتب البريد المميكنة بسعر 300 جنيه، نرصد في السطور التالية سعر بيع شقق الإسكان الاجتماعي تحت الإنشاء بمساحة 90 مترا، لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهرًا في 6 مدن جديدة.

شقق الإسكان الاجتماعي في 6 مدن جديدة

بالنسبة للوحدات في 6 مدن جديدة هي:

- حدائق العاصمة محافظة القاهرة.

- 15 مايو محافظة القاهرة.

- حدائق أكتوبر محافظة الجيزة.

- أكتوبر الجديدة محافظة الجيزة.

- العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

- أسوان الجديدة محافظة أسوان.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي والأقساط

- سعر بيع الوحدة السكنية بخلاف 5% من سعر البيع كمبلغ للصيانة 650 ألف جنيه.

- مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه.

- المصاريف الإدارية 355 جنيهًا.

- قيمة الدفعة الربع سنوية العام الأول عدد 4 دفعات، 7 آلاف جنيه.

- قيمة الدفعة الربع سنوية العام الثاني عدد 4 دفعات، 8 آلاف جنيه.

- قيمة الدفعة الربع سنوية العام الثالث عدد 4 دفعات، 9 آلاف جنيه.

- يتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويتم التقديم حاليًا لحجز شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين من ذوي الهمم فقط حتى يوم 25 نوفمبر، ثم يبدأ حجز سكن لكل المصريين 5 لكافة المواطنين يوم 26 نوفمبر حتى يوم 24 ديسمبر متضمنين ذوي الهمم أيضًا، وذلك عبر موقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.