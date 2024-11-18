«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار في مصر.. رعدية بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وخريطة الأمطار في مصر خلال الأيام المقبلة؛ إذ تتأثر البلاد بسقوط أمطار متوسطة الشدة على عدة مناطق، ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارا على جميع الأنحاء.

خريطة الأمطار في مصر

وتتأثر السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، أكثر من أي منطقة أخرى بالأمطار؛ إذ تحتل مساحة كبيرة من خريطة الأمطار في مصر، وتشهد هذه المنطقة غدا الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

بينما يشهد جنوب الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على السواحل الشمالية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن خريطة الأمطار في مصر يوم الأربعاء تشمل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون متوسطة ورعدية أحيانًا، بينما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وفي ظل سقوط أمطار على عدة مناطق، تشهد البلاد عدة ظواهر جوية تتمثل في انتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 20 نوفمبر 2024

القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 21 نوفمبر 2024

القاهرة الكبرى: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.