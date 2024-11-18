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ضبط حارس عقار نقل طلابا في تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر معرضا حياتهم للخطر

كتب:

محمد بركات
10:38 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
الطلاب الذين عرض الحارس حياتهم للخطر

الطلاب الذين عرض الحارس حياتهم للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بنقل عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة «تروسيكل» بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ما عرض حياتهم للخطر.

وفي إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة، جرى تحديد المركبة وضبط قائدها، الذي تبين أنه حارس عقار مقيم في محافظة الجيزة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة التروسيكل، التي هي ملك لشقيقه، وأن الطلاب المذكورين هم أبناء أشقائه، وكان في طريقه لإعادتهم من المدرسة إلى منزلهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المركبة وقائدها.

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