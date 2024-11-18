ضبط حارس عقار نقل طلابا في تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر معرضا حياتهم للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بنقل عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة «تروسيكل» بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ما عرض حياتهم للخطر.

وفي إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة، جرى تحديد المركبة وضبط قائدها، الذي تبين أنه حارس عقار مقيم في محافظة الجيزة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة التروسيكل، التي هي ملك لشقيقه، وأن الطلاب المذكورين هم أبناء أشقائه، وكان في طريقه لإعادتهم من المدرسة إلى منزلهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المركبة وقائدها.